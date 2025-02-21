Выбираю интернет-магазин весов – нужны советы
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Выбираю интернет-магазин весов – нужны советы
Хотел бы заказать весы, но переживаю за качество и надежность продавца. Какие магазины предлагают оригинальные модели с официальной гарантией?
- OlegMakarov
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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