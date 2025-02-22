Усиление строительных конструкций
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Усиление строительных конструкций
У нас здание старое, сказать честно если, оно уже немного разваливается по частям. В общем ремонт нужен хороший и сейчас компанию ищем у которой сможем заказать усиление строительных конструкций. Куда обращаться?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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