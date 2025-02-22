Усиление строительных конструкций

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Усиление строительных конструкций

Новое сообщение serega2510 » 22 фев 2025, 17:44

У нас здание старое, сказать честно если, оно уже немного разваливается по частям. В общем ремонт нужен хороший и сейчас компанию ищем у которой сможем заказать усиление строительных конструкций. Куда обращаться?


serega2510
Фанат
 
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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