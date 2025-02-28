serega2510 » 28 фев 2025, 08:09

Здравствуйте, помогите мне сориентироваться пожалуйста. Какие виды испытаний строительных материалов и конструкций может проводить современная строительная лаборатория в Москве, и какие стандарты и нормативы лежат в основе этих испытаний? С кем начать можно сотрудничать?