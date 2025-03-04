serega2510 » 04 мар 2025, 10:36

Здравствуйте, мне надо строить гараж, планирую его строить именно из блоков газобетонных. Знаете компанию у которой они есть в наличии и надо чтобы доставка была. Подскажите мне грамотного поставщика?