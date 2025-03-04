Газобетонные блоки
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Газобетонные блоки
Здравствуйте, мне надо строить гараж, планирую его строить именно из блоков газобетонных. Знаете компанию у которой они есть в наличии и надо чтобы доставка была. Подскажите мне грамотного поставщика?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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