serega2510 » 04 мар 2025, 13:31

Дорогие форумчане, вы не в курсе, какая компания сможет предложить строительство плавучих бань? Уже много информации пересмотрел, но никак не могу найти завод который предложить свои услуги может. С кем я могу начать работать в этом направлении строительства?