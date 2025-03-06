Хочу взять квартиру в новостройке
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Хочу взять квартиру в новостройке
Хочу взять квартиру в новостройке – важно качество, район и застройщик без подвохов. Какие варианты сейчас самые надёжные?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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