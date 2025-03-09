Хочу поставить забор из профнастила
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Хочу поставить забор из профнастила
Хочу поставить забор из профнастила – чтоб крепкий, не ржавел и с установкой без головной боли. Кто делает быстро и без косяков?
- stepanben
- Писатель
-
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
-
Re: Хочу поставить забор из профнастила
Хотел, чтоб просто и надёжно. В итоге поставили криво, профлист тонкий, а на ветру поёт, как труба. Если брать, то хотя бы нормальной толщины.
- Osvald
- Фанат
-
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Хочу поставить забор из профнастила
Решили на даче обновить забор, старый уж совсем покосился. Хотелось быстро, надёжно и без мороки. Нашли компанию https://www.xn--80andcmaqpik.xn--p1ai – всё сделали под ключ. Качественный профнастил, установка чёткая. Теперь участок смотрится аккуратно!
- JamesReus
- Фанат
-
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9