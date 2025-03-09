Хочу поставить забор из профнастила

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Хочу поставить забор из профнастила

Новое сообщение stepanben » 09 мар 2025, 00:43

Хочу поставить забор из профнастила – чтоб крепкий, не ржавел и с установкой без головной боли. Кто делает быстро и без косяков?


stepanben
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Re: Хочу поставить забор из профнастила

Новое сообщение Osvald » 09 мар 2025, 03:10

Хотел, чтоб просто и надёжно. В итоге поставили криво, профлист тонкий, а на ветру поёт, как труба. Если брать, то хотя бы нормальной толщины.
Osvald
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Re: Хочу поставить забор из профнастила

Новое сообщение JamesReus » 09 мар 2025, 21:31

Решили на даче обновить забор, старый уж совсем покосился. Хотелось быстро, надёжно и без мороки. Нашли компанию https://www.xn--80andcmaqpik.xn--p1ai – всё сделали под ключ. Качественный профнастил, установка чёткая. Теперь участок смотрится аккуратно!
JamesReus
Фанат
 
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