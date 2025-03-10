Изготовление лестниц под ключ
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Изготовление лестниц под ключ
Ребята, всем доброго дня. Я сейчас дом строю, он небольшой, но двухэтажный. В общем, лестница мне нужна хорошая на второй этаж. Где я смогу заказать ее изготовление с монтажом? Может вы ранее такие лестницы уже заказывали и подскажите мне куда обращаться.
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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