dmitrijaverin085 » 10 мар 2025, 14:32

Ребята, всем доброго дня. Я сейчас дом строю, он небольшой, но двухэтажный. В общем, лестница мне нужна хорошая на второй этаж. Где я смогу заказать ее изготовление с монтажом? Может вы ранее такие лестницы уже заказывали и подскажите мне куда обращаться.