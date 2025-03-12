Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки

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Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки

Новое сообщение Osvald » 12 мар 2025, 20:27

Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки. Может, кто брал с доставкой — подскажите, кто быстро привозит и по деньгам не душит?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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