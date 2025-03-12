Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки
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Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки
Ремонт пола делаю, нужен керамзит для засыпки. Может, кто брал с доставкой — подскажите, кто быстро привозит и по деньгам не душит?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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