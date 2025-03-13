Недвижимость на Кипре. Хочу купить

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Недвижимость на Кипре. Хочу купить

Новое сообщение polinalaxt1 » 13 мар 2025, 17:41

Собственно интересует следующий вопрос, где купить недвижимость на Кипре? Ищу уже который день, где это сделать, но пока что вопрос так и не решила. Что мне делать посоветуете?


polinalaxt1
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Re: Недвижимость на Кипре. Хочу купить

Новое сообщение sergey1819 » 13 мар 2025, 18:00

В свое время как и вы искал, где купить недвижимость на Кипре https://antariahomes.com/, пока не узнал, что сделать это можно без труда на сайте компании Antaria Homes. Тут как вы видите, предлагают большой выбор недвижимости, к тому же тут есть возможность выбрать местоположение, стоимость.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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