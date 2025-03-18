Строительство ангаров в Твери
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Строительство ангаров в Твери
У кого опыт есть, помогите сориентироваться. Какие основные этапы строительства ангара и какие строительные работы необходимо выполнить перед монтажом металлоконструкций? Вообще, он долго строится? Строительство ангаров в Твери интересует.
- dmitrijaverin085
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- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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