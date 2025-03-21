andrey34 » 21 мар 2025, 22:21

Хочу купить планкен для отделки фасада загородного дома в Москве, но столкнулся с огромным выбором — лиственница, термообработанная древесина, разные профили и способы крепления. Какой вариант лучше, если нужна максимальная долговечность, минимальный уход и устойчивость к влаге? Важно, чтобы доски не деформировались через пару сезонов. Где купить действительно качественный материал без риска нарваться на сырую или низкосортную древесину?