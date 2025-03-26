Планируем строительство проекта в энергетике, ищем подрядчика
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Планируем строительство проекта в энергетике, ищем подрядчика
Планируем строительство проекта в энергетике, ищем подрядчика. Кто работал с надежными компаниями, которые реально сдают объекты в срок и без проблем с разрешениями?
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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