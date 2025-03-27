Копка колодцев
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Копка колодцев
Какие геологические особенности учитываются при выборе места для колодца в Калуге? Как определить оптимальное место для колодца, учитывая глубину залегания водоносных слоёв в Калуге? Компания предоставляющая услуги такие, сможет все сделать под ключ? Кого посоветуете?
- dmitrijaverin085
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- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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