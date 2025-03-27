dmitrijaverin085 » 27 мар 2025, 14:14

Какие геологические особенности учитываются при выборе места для колодца в Калуге? Как определить оптимальное место для колодца, учитывая глубину залегания водоносных слоёв в Калуге? Компания предоставляющая услуги такие, сможет все сделать под ключ? Кого посоветуете?