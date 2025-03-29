ищу специалистов для обслуживания электроустановок

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ищу специалистов для обслуживания электроустановок

Новое сообщение Калугин » 29 мар 2025, 15:24

Чтобы избежать сбоев в электросети, ищу специалистов для обслуживания электроустановок. Кто реально делает работу грамотно и без авралов?


Калугин
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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