Решила открыть окно ПВХ снаружи. Как это сделать?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Решила открыть окно ПВХ снаружи. Как это сделать?

Новое сообщение polinalaxt1 » 31 мар 2025, 12:38

Решила открыть окно ПВХ снаружи, но пока что не нашла как это сделать. Есть ли где-то информация по этому поводу? Мне нужно срочно, ведь не могу попасть домой.


polinalaxt1
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
Вернуться к началу

Re: Решила открыть окно ПВХ снаружи. Как это сделать?

Новое сообщение sergey1819 » 31 мар 2025, 13:04

Понимаю вас прекрасно, ведь как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, как открыть окно ПВХ снаружи https://newsn.ru/kak-otkryt-okno-pvh-snaruzhi-esli-vhodnaya-dver-zahlopnulas-polnoe-rukovodstvo.html тут. В статье как вы заметили, автор рассказал о типах окон, а так же методах, которые помогут вам их открыть подручными инструментами. А еще здесь есть много полезных советов, которые пригодятся вам в будущем.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: polinalaxt1, sergey1819 и гости: 14

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group