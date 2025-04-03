елаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем.

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елаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем.

Новое сообщение looksj » 03 апр 2025, 16:24

Делаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем. Где можно купить качественный материал?


looksj
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