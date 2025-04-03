елаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем.
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елаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем.
Делаю фасад, ищу кирпич, который не потемнеет и не потрескается со временем. Где можно купить качественный материал?
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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