Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно.

Новое сообщение Kanniga » 04 апр 2025, 05:22

Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно. Кто поможет построить дом под ключ с учетом всех моих пожеланий?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group