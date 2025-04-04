Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно.
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Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно.
Мечтаю о доме из пеноблоков, но своими руками строить сложно. Кто поможет построить дом под ключ с учетом всех моих пожеланий?
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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