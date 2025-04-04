Хочу построить дом своей мечты в Сочи

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Хочу построить дом своей мечты в Сочи

Новое сообщение Laiving » 04 апр 2025, 15:41

Хочу построить дом своей мечты в Сочи, но сам процесс строительства пугает. Кто возьмется за малоэтажное строительство под ключ, чтобы я мог просто наблюдать за процессом?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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