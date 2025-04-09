Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?

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Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?

Новое сообщение Paris » 09 апр 2025, 11:42

Не хочу головной боли с бригадами и материалами, нужен дом без проблем. Кто строит качественно и без накрутки цен?


Paris
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Re: Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?

Новое сообщение Karoline » 09 апр 2025, 14:44

Сосед построил — дом вроде есть, а щели — как для вентиляции. Каждый косяк "не по нашей вине", и крайних нет. Только чай пили и спешили "акт подписать".
Karoline
Фанат
 
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