Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?
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Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?
Не хочу головной боли с бригадами и материалами, нужен дом без проблем. Кто строит качественно и без накрутки цен?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Как выбрать подрядчика для загородного дома под ключ в Питере?
Сосед построил — дом вроде есть, а щели — как для вентиляции. Каждый косяк "не по нашей вине", и крайних нет. Только чай пили и спешили "акт подписать".
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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