Что стоит учесть при выборе паркетной доски для дома
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Что стоит учесть при выборе паркетной доски для дома
Что стоит учесть при выборе паркетной доски для дома, если хочется, чтобы она была не только красивой, но и долговечной? Ищу материал, который будет служить долго и не терять своей привлекательности.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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