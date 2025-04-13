Насколько сейчас выгодно купить коттедж от застройщика в Анапе

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Насколько сейчас выгодно купить коттедж от застройщика в Анапе

Новое сообщение looksj » 13 апр 2025, 13:09

Насколько сейчас выгодно купить коттедж от застройщика в Анапе для переезда к морю? Смотрим варианты, чтобы вложиться до роста цен и жить ближе к природе.


looksj
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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