С чего начать, если нужен забор под ключ в Москве для дачи без головной боли?

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С чего начать, если нужен забор под ключ в Москве для дачи без головной боли?

Новое сообщение Paris » 18 апр 2025, 20:47

С чего начать, если нужен забор под ключ в Москве для дачи без головной боли? После кражи с участка решили больше не рисковать — нужно было быстро и аккуратно всё поставить, от столбов до калитки.


Paris
Фанат
 
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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