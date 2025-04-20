Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов?
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Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов?
Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов? Не хочется потом всё переделывать, лучше сразу пригласить нормальных специалистов.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 173
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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