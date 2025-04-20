Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов?

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Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов?

Новое сообщение Osvald » 20 апр 2025, 16:53

Какие есть бригады в Узбекистане, которые делают электропроводку по проекту и с соблюдением ГОСТов? Не хочется потом всё переделывать, лучше сразу пригласить нормальных специалистов.


Osvald
Фанат
 
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