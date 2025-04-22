Купить квартиру в Ташкенте

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Купить квартиру в Ташкенте

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 22 апр 2025, 11:32

Добрый день, можете со мной пожалуйста опытом поделиться. Как правильно оценить надежность застройщика в Ташкенте и какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры в новостройке? Купить квартиру в Ташкенте можно ли онлайн? Имею ввиду заранее ознакомиться со всеми условиями и как-то может забронировать ее.


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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