dmitrijaverin085 » 22 апр 2025, 11:32

Добрый день, можете со мной пожалуйста опытом поделиться. Как правильно оценить надежность застройщика в Ташкенте и какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры в новостройке? Купить квартиру в Ташкенте можно ли онлайн? Имею ввиду заранее ознакомиться со всеми условиями и как-то может забронировать ее.