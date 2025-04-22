Купить квартиру в Ташкенте
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Купить квартиру в Ташкенте
Добрый день, можете со мной пожалуйста опытом поделиться. Как правильно оценить надежность застройщика в Ташкенте и какие документы необходимо проверить перед покупкой квартиры в новостройке? Купить квартиру в Ташкенте можно ли онлайн? Имею ввиду заранее ознакомиться со всеми условиями и как-то может забронировать ее.
- dmitrijaverin085
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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