dmitrijaverin085 » 26 апр 2025, 14:04

Кто сможет мне подсказать сайт производителя, нужна кухня в Минске и надо ее заказать. Куда обратиться можно? Я смогу заранее увидеть в каталоге фото кухонь? И выбрать то, что мне нравится?