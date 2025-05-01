Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?
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Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?
Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости? Хочу заменить старые рамы, чтобы не дуло зимой и тишина была, а то как в сквозняке живу.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?
Да в Зеленограде, как и везде — сначала «по акции», потом доплата за каждую ручку. Звонишь, а там ценник как на машину. Сравнивай, не ведись.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?
Было дело, затеял я капитальный ремонт у родителей в Зеленограде. Старые рамы высыпались на глазах — дунет ветер, и уже сквозняк. Решил не тянуть резину и заказал окна в https://sofos-okna.ru . Ребята не подвели: чёткий замер, без суеты установили, мусор за собой убрали. Сразу чувствуется разница — в квартире стало тихо и тепло. Цены адекватные, по срокам не затянули. Прямо видно, что фирма не однодневка, работают давно и с подходом.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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