Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?

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Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?

Новое сообщение Harlitood » 01 май 2025, 20:34

Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости? Хочу заменить старые рамы, чтобы не дуло зимой и тишина была, а то как в сквозняке живу.


Harlitood
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Re: Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?

Новое сообщение Dima » 01 май 2025, 22:46

Да в Зеленограде, как и везде — сначала «по акции», потом доплата за каждую ручку. Звонишь, а там ценник как на машину. Сравнивай, не ведись.
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Re: Не подскажете, у кого в Зеленограде ставят добротные пластиковые окна без криворукости?

Новое сообщение Karoline » 02 май 2025, 00:58

Было дело, затеял я капитальный ремонт у родителей в Зеленограде. Старые рамы высыпались на глазах — дунет ветер, и уже сквозняк. Решил не тянуть резину и заказал окна в https://sofos-okna.ru . Ребята не подвели: чёткий замер, без суеты установили, мусор за собой убрали. Сразу чувствуется разница — в квартире стало тихо и тепло. Цены адекватные, по срокам не затянули. Прямо видно, что фирма не однодневка, работают давно и с подходом.
Karoline
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