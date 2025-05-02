Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?
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Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?
Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире? Ищу надёжный состав под покраску, чтобы не осыпалась через год.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?
Главное — не брать первую попавшуюся. А то потом сыпаться будет, как песок на пляже. Смотри состав, а не обёртку.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?
делали ремонт в кухне, остро встал вопрос — чем штукатурить стены под плитку. Надо было что-то надёжное, чтоб не отваливалось через год. Взял смесь на https://www.piterra.ru — у них большой выбор, подобрали именно под мои задачи. Штукатурка лёгкая в работе, поверхность ровная как стекло.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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