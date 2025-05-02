Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?

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Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?

Новое сообщение JamesReus » 02 май 2025, 16:43

Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире? Ищу надёжный состав под покраску, чтобы не осыпалась через год.


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Re: Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?

Новое сообщение bodrovgerman » 02 май 2025, 20:49

Главное — не брать первую попавшуюся. А то потом сыпаться будет, как песок на пляже. Смотри состав, а не обёртку.
bodrovgerman
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Re: Интересно, где сейчас выгоднее купить качественную штукатурку для отделки стен в квартире?

Новое сообщение Naidjel » 02 май 2025, 23:32

делали ремонт в кухне, остро встал вопрос — чем штукатурить стены под плитку. Надо было что-то надёжное, чтоб не отваливалось через год. Взял смесь на https://www.piterra.ru — у них большой выбор, подобрали именно под мои задачи. Штукатурка лёгкая в работе, поверхность ровная как стекло.
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