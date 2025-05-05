Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект?

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Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект?

Новое сообщение Naidjel » 05 май 2025, 19:51

Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект? Дом уже с отоплением, но хочется перевести всё на газ.


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Naidjel
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