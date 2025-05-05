Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект?
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Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект?
Газификация частного дома в Подмосковье — сколько занимает по срокам и нужно ли разрешение на проект? Дом уже с отоплением, но хочется перевести всё на газ.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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