Салон в новом формате

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Салон в новом формате

Новое сообщение Anahar » 06 май 2025, 09:20

Открываю салон красоты и сейчас ищу бригаду, которая сможет не просто сделать ремонт, а и подсказать что-то по планировке.


Anahar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Re: Салон в новом формате

Новое сообщение Kendonar » 06 май 2025, 10:44

Моя знакомая запускала студию маникюра и работала с подрядчиком, который всё сделал под ключ. Что важно — они предложили несколько удобных вариантов для размещения зон и помогли с выбором материалов. Ремонт салонов красоты главное искать у тех, у кого реально в этом есть опыт, тогда результат будет и красивым, и функциональным.
Kendonar
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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