Салон в новом формате
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Салон в новом формате
Открываю салон красоты и сейчас ищу бригаду, которая сможет не просто сделать ремонт, а и подсказать что-то по планировке.
- Anahar
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Re: Салон в новом формате
Моя знакомая запускала студию маникюра и работала с подрядчиком, который всё сделал под ключ. Что важно — они предложили несколько удобных вариантов для размещения зон и помогли с выбором материалов. Ремонт салонов красоты главное искать у тех, у кого реально в этом есть опыт, тогда результат будет и красивым, и функциональным.
- Kendonar
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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