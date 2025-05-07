Строительство каркасного дома под ключ в Санкт-Петербурге

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Строительство каркасного дома под ключ в Санкт-Петербурге

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 07 май 2025, 10:12

Поделитесь опытом своим, если он у вас конечно есть. Строительство каркасного дома под ключ в Санкт-Петербурге у какой компании можно найти? С кем посоветуете начать работать в этом направлении?


dmitrijaverin085
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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