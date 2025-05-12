dmitrijaverin085 » 12 май 2025, 18:22

Ребята, вы не знаете случайно, какие моменты определяют стоимость больших уличных кашпо, и на что стоит обратить внимание при выборе оптимального соотношения цена/качество? Или вы может знаете у кого их можно будет заказать?