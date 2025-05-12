mormont » 12 май 2025, 21:20

Коллеги, срочно ищу поставщика бетона для одного крупного объекта. Объёмы немаленькие, нужен стабильный поток без сбоев, так как каждый день простоя — это убытки. Уже было пару историй с поставками, когда миксеры не приезжали вовремя, или бетон не того состава. В этот раз хочется поработать с действительно надёжной компанией. Кто может посоветовать проверенного производителя, работающего по Москве и области?