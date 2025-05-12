Срочно ищу поставщика бетона

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Срочно ищу поставщика бетона

Новое сообщение mormont » 12 май 2025, 21:20

Коллеги, срочно ищу поставщика бетона для одного крупного объекта. Объёмы немаленькие, нужен стабильный поток без сбоев, так как каждый день простоя — это убытки. Уже было пару историй с поставками, когда миксеры не приезжали вовремя, или бетон не того состава. В этот раз хочется поработать с действительно надёжной компанией. Кто может посоветовать проверенного производителя, работающего по Москве и области?


mormont
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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Re: Срочно ищу поставщика бетона

Новое сообщение vevil » 12 май 2025, 21:27

Вот бетонный завод, с ними реально комфортно работать. Мы заказывали у них для многоэтажной стройки в Подмосковье, всё пришло чётко по времени. У них свой автопарк, плюс бетон сертифицирован — никаких нареканий со стороны технадзора не было. Объёмы отгружают быстро, очередей ждать не пришлось. К тому же можно заказать разные марки сразу, и они подают нужный в соответствии с графиком работ. Цена тоже адекватная, особенно при больших партиях. Рекомендую — у них реально выстроена логистика.
vevil
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Re: Срочно ищу поставщика бетона

Новое сообщение gohkadd » 14 май 2025, 18:13

Много полезностей, всем спасибо за подсказки и рекомендации.
gohkadd
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