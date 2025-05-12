Срочно ищу поставщика бетона
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Срочно ищу поставщика бетона
Коллеги, срочно ищу поставщика бетона для одного крупного объекта. Объёмы немаленькие, нужен стабильный поток без сбоев, так как каждый день простоя — это убытки. Уже было пару историй с поставками, когда миксеры не приезжали вовремя, или бетон не того состава. В этот раз хочется поработать с действительно надёжной компанией. Кто может посоветовать проверенного производителя, работающего по Москве и области?
- mormont
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
-
Re: Срочно ищу поставщика бетона
Вот бетонный завод, с ними реально комфортно работать. Мы заказывали у них для многоэтажной стройки в Подмосковье, всё пришло чётко по времени. У них свой автопарк, плюс бетон сертифицирован — никаких нареканий со стороны технадзора не было. Объёмы отгружают быстро, очередей ждать не пришлось. К тому же можно заказать разные марки сразу, и они подают нужный в соответствии с графиком работ. Цена тоже адекватная, особенно при больших партиях. Рекомендую — у них реально выстроена логистика.
- vevil
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
-
Re: Срочно ищу поставщика бетона
Много полезностей, всем спасибо за подсказки и рекомендации.
- gohkadd
- Знаток
-
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7