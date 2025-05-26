У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы
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У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы
У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы, чтобы они были целыми и без ржавчины внутри?
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы
Б/у — это лотерея. Может труба, а может ржавая змея. Глянь вживую, не доверяй фоткам.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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