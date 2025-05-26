У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы

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У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы

Новое сообщение Paris » 26 май 2025, 20:31

У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы, чтобы они были целыми и без ржавчины внутри?


Paris
Знаток
 
Сообщения: 202
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Re: У знакомого на даче прогнили трубы. Где можно приобрести БУ трубы

Новое сообщение Axilless » 26 май 2025, 23:05

Б/у — это лотерея. Может труба, а может ржавая змея. Глянь вживую, не доверяй фоткам.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 145
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