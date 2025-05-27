Для ремонта нужны контактные ленты

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Для ремонта нужны контактные ленты

Новое сообщение Osvald » 27 май 2025, 15:40

Для ремонта нужны контактные ленты, а вот какие выбрать — не пойму. Может, кто подскажет, где их купить, чтобы качество было нормальное?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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