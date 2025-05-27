Для ремонта нужны контактные ленты
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Для ремонта нужны контактные ленты
Для ремонта нужны контактные ленты, а вот какие выбрать — не пойму. Может, кто подскажет, где их купить, чтобы качество было нормальное?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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