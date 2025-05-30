Посоветуйте кровельное покрытие

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Посоветуйте кровельное покрытие

Новое сообщение журка » 30 май 2025, 17:05

Кто знает существует ли такое кровельное покрытие, которое не требует гидроизоляции? Нужно делать ремонт плоской крыши дома в Подмосковье, ищу подходящий материал.


Аватара пользователя
журка
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
Вернуться к началу

Re: Посоветуйте кровельное покрытие

Новое сообщение бинка » 30 май 2025, 17:09

Насколько я знаю, любое кровельное покрытие нуждается в гидроизоляции. Для плоской крыши не все материалы подойдут, советую вам покупать металлочерепицу.
Аватара пользователя
бинка
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
Вернуться к началу

Re: Посоветуйте кровельное покрытие

Новое сообщение серыч » 30 май 2025, 17:13

Вы слышали о наплавляемой кровле, которая создается на основе полимерных битумных компонентов? Она не нуждается в гидроизоляции, так как сама обладает необходимыми свойствами, идеально подходит для плоских крыш. Советую заказать монтаж наплавляемой кровли у специалистов этой компании https://tinyurl.com/wc4nbbf6
Последний раз редактировалось серыч 30 май 2025, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
серыч
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
Вернуться к началу

Re: Посоветуйте кровельное покрытие

Новое сообщение лакаса » 30 май 2025, 17:16

Полимерные мембраны, которые используют для обустройства плоских крыш, не требуют гидроизоляции. Кроме того они высокопрочные, долговечные, устойчивые к ультрафиолету.
Аватара пользователя
лакаса
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group