Посоветуйте кровельное покрытие
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Посоветуйте кровельное покрытие
Кто знает существует ли такое кровельное покрытие, которое не требует гидроизоляции? Нужно делать ремонт плоской крыши дома в Подмосковье, ищу подходящий материал.
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журка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Re: Посоветуйте кровельное покрытие
Насколько я знаю, любое кровельное покрытие нуждается в гидроизоляции. Для плоской крыши не все материалы подойдут, советую вам покупать металлочерепицу.
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бинка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Re: Посоветуйте кровельное покрытие
Вы слышали о наплавляемой кровле, которая создается на основе полимерных битумных компонентов? Она не нуждается в гидроизоляции, так как сама обладает необходимыми свойствами, идеально подходит для плоских крыш. Советую заказать монтаж наплавляемой кровли у специалистов этой компании https://tinyurl.com/wc4nbbf6
Последний раз редактировалось серыч 30 май 2025, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
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серыч
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
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Re: Посоветуйте кровельное покрытие
Полимерные мембраны, которые используют для обустройства плоских крыш, не требуют гидроизоляции. Кроме того они высокопрочные, долговечные, устойчивые к ультрафиолету.
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лакаса
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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