Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве

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Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве

Новое сообщение MaxximDD » 02 июн 2025, 16:50

Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве, сколько сейчас по ценам выходит? Нужно освежить однушку: покраска стен, замена плинтусов, немного электрики.


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Re: Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве

Новое сообщение Gloria » 02 июн 2025, 16:57

Мы делали весной, чисто косметика, без перепланировки. За 40 м² вышло около 170 тыс., но с учётом материалов. Рабочих искал по рекомендациям, но всё равно внимательно проверяйте смету.
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Re: Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве

Новое сообщение Boltin » 02 июн 2025, 17:13

Если нужен косметический ремонт квартир в Москве, посмотрите цены на сайте http://remontctroi.ru/kosmeticheskiy_re ... rtir_tseny Там подробно расписаны расценки по видам работ. Мы ориентировались на эти данные, когда делали ремонт в однокомнатной, то вышло довольно точно. Удобно, что можно сразу прикинуть бюджет, и не было сюрпризов при расчётах с бригадой.
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