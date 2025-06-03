dmitrijaverin085 » 03 июн 2025, 06:50

У меня сейчас времени не так много и хочу заранее узнать. Какие этапы работы включает в себя полный дизайн-проект интерьера в Новосибирске, и сколько времени обычно занимает каждый из них? Где можно найти такие услуги, кто нас не подведет?