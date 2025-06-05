На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.
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На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.
На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу. Кто разбирается, подскажите, где закупают кабель по адекватной цене и без фейков?
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.
Искал медный, продали “медь с душой алюминия”. А потом — замыкание. Проверяй всё лично, на глаз не надейся.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: На стройке нужны провода разных сечений, чтобы всё по ГОСТу.
Собирал щиток на даче, нужно было много разных кабелей — и силовые, и слаботочку. Нашёл всё в одном месте — на https://elkacable.ru. Ассортимент богатый, цены не ломят. Заказ доставили быстро, всё маркировано, без путаницы. Кабель добротный, не Китай. Всё подключилось с первого раза, без сюрпризов.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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