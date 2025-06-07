Через кого купить квартиру в новостройке?

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Через кого купить квартиру в новостройке?

Новое сообщение gianella » 07 июн 2025, 06:45

Решили купить квартиру в новостройке , в какую лучше всего обратиться компанию?


gianella
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2025, 08:39
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Re: Через кого купить квартиру в новостройке?

Новое сообщение lirkafe » 07 июн 2025, 08:24

мы к риэлторам обращались и они нам быстро нашли квартиру в новостройке
lirkafe
Фанат
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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