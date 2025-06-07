Через кого купить квартиру в новостройке?
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Через кого купить квартиру в новостройке?
Решили купить квартиру в новостройке , в какую лучше всего обратиться компанию?
- gianella
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 май 2025, 08:39
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Re: Через кого купить квартиру в новостройке?
мы к риэлторам обращались и они нам быстро нашли квартиру в новостройке
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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