Какую купить керамическую плитку?
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Какую купить керамическую плитку?
Собираюсь делать ремонт в квартире и надо купить керамическую плитку , покупать отечественную?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Какую купить керамическую плитку?
мы покупали итальянскую керамическую плитку очень красивую , обратите внимание на нее
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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