Какую купить керамическую плитку?

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Какую купить керамическую плитку?

Новое сообщение lirkafe » 07 июн 2025, 07:02

Собираюсь делать ремонт в квартире и надо купить керамическую плитку , покупать отечественную?


lirkafe
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Re: Какую купить керамическую плитку?

Новое сообщение hurteseg » 07 июн 2025, 08:28

мы покупали итальянскую керамическую плитку очень красивую , обратите внимание на нее
hurteseg
Фанат
 
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