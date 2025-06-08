Строю сам, ищу керамические блоки

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Строю сам, ищу керамические блоки

Новое сообщение stepanben » 08 июн 2025, 13:17

Строю сам, ищу керамические блоки, чтоб и тепло, и надолго. Подскажите, где можно заказать напрямую, а не переплачивать?


stepanben
Фанат
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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