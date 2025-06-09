Volion » 09 июн 2025, 11:26

Мы у себя поставили такой станок год назад — выбирали долго, сравнивали по точности и ресурсу. Важно смотреть не только на цену, но и на доступность запчастей. Наш работает стабильно, настройка заняла немного времени, оператор быстро освоился.