Поставки стройматериалов

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Поставки стройматериалов

Новое сообщение Kendonar » 11 июн 2025, 12:51

Интересует, где сейчас выгоднее закупать стройматериалы оптом для объектов в Подмосковье. Ищем надёжного поставщика, желательно с доставкой и консультацией.


Kendonar
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Re: Поставки стройматериалов

Новое сообщение Anahar » 11 июн 2025, 14:55

Мы давно сотрудничаем с одним поставщиком и довольны результатом. У них широкий ассортимент, склад всегда пополнен, и логистика не подводит. Всё оформляем через https://bikra-m.ru — удобно и по срокам чётко.
Anahar
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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