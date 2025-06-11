Поставки стройматериалов
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Поставки стройматериалов
Интересует, где сейчас выгоднее закупать стройматериалы оптом для объектов в Подмосковье. Ищем надёжного поставщика, желательно с доставкой и консультацией.
- Kendonar
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Re: Поставки стройматериалов
Мы давно сотрудничаем с одним поставщиком и довольны результатом. У них широкий ассортимент, склад всегда пополнен, и логистика не подводит. Всё оформляем через https://bikra-m.ru — удобно и по срокам чётко.
- Anahar
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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