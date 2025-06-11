Зимой дом холодный, хочу утеплить фасад

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Зимой дом холодный, хочу утеплить фасад

Новое сообщение Paris » 11 июн 2025, 23:26

Зимой дом холодный, хочу утеплить фасад. Куда пойти, чтобы сделали по нормальной цене, а результат держался не первый год?


Paris
Знаток
 
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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