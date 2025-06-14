Дизайнера интерьера лучше искать с опытом по маленьким квартирам?

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Дизайнера интерьера лучше искать с опытом по маленьким квартирам?

Новое сообщение stepanben » 14 июн 2025, 17:57

Дизайнера интерьера лучше искать с опытом по маленьким квартирам? Хочу сделать в студии уютно, но чтобы всё поместилось.


stepanben
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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