Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик?

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Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 16 июн 2025, 00:08

Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик? Делаем остекление на даче, хочется надолго и чтобы зимой тепло держали.


ВиллиВОнка
Знаток
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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