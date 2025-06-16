Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик?
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Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик?
Стоит брать алюминиевые окна или лучше пластик? Делаем остекление на даче, хочется надолго и чтобы зимой тепло держали.
- ВиллиВОнка
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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