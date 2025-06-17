Дагестанский камень
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Дагестанский камень
Помогите пожалуйста сориентироваться. Какие варианты отделки фасада дагестанским камнем предлагает производитель? Можно ли комбинировать разные виды камня в одном проекте? Дагестанский камень у какой компании я смогу купить с доставкой?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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