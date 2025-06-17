Дагестанский камень

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Дагестанский камень

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 17 июн 2025, 15:12

Помогите пожалуйста сориентироваться. Какие варианты отделки фасада дагестанским камнем предлагает производитель? Можно ли комбинировать разные виды камня в одном проекте? Дагестанский камень у какой компании я смогу купить с доставкой?


dmitrijaverin085
Фанат
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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