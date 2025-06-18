Жильё у моря в Ялте
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Жильё у моря в Ялте
Здравствуйте, мы планируем переехать и рассматриваем сейчас жильё у моря в Ялте. Можете пожалуйста посоветовать, в какое агентство недвижимости стоит нам обратиться для решения вопроса жилья? Кто ответственно работает и где есть много разных вариантов недвижимости?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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