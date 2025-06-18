dmitrijaverin085 » 18 июн 2025, 03:55

Здравствуйте, мы планируем переехать и рассматриваем сейчас жильё у моря в Ялте. Можете пожалуйста посоветовать, в какое агентство недвижимости стоит нам обратиться для решения вопроса жилья? Кто ответственно работает и где есть много разных вариантов недвижимости?