Жильё у моря в Ялте

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Жильё у моря в Ялте

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 18 июн 2025, 03:55

Здравствуйте, мы планируем переехать и рассматриваем сейчас жильё у моря в Ялте. Можете пожалуйста посоветовать, в какое агентство недвижимости стоит нам обратиться для решения вопроса жилья? Кто ответственно работает и где есть много разных вариантов недвижимости?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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