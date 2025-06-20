Нам для дела нужно построить холодный ангар

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Нам для дела нужно построить холодный ангар

Новое сообщение Paris » 20 июн 2025, 21:18

Нам для дела нужно построить холодный ангар. Подскажите в какую стоимость вообще обойдется строительство?


Paris
Знаток
 
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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