Нам для дела нужно построить холодный ангар
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Нам для дела нужно построить холодный ангар
Нам для дела нужно построить холодный ангар. Подскажите в какую стоимость вообще обойдется строительство?
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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